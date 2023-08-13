عزيز عباس مدربا جديدا لنجم مڨرة

أفضت جلسة المفاوضات التي جمعت، عشية اليوم الأحد، عز الدين بن ناصر رئيس نجم مڨرة والمدرب عزيز عباس بمدينة برج بوعريريج، إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي بإشراف ابن البرج عزيز عباس على العارضة الفنية للنجم تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023/ 2024.

وجاء قرار اللجوء إلى خدمات التقني البرايجي عزيز عباس من منطلق قناعة إدارة مڨرة أن مدربها يعرف البيت جيّدا كونه سبق له تدريب تشكيلة " أبناء الحضنة" و حقّق معها إنجازات تاريخية أبرزها صعود الفريق التاريخي إلى الرابطة المحترفة عام 2019 وبلوغ مباراة نهائي كأس الجزائر سنة 2021 انهزم خلالها النجم أمام شبيبة القبائل بركلات الترجيح.

وفصلت إدارة نجم مڨرة مع مدربها الجديد القديم في هوية الطاقم الفنّي الذي سيعمل معه في الموسم الجديد، حيث تمّ الاتفاق على جلب المدرب المساعد مليك شراد مع الاحتفاظ بالمحضر البدني للموسم الفارط التونسي حمدي بن حسين في انتظار تعيين مدرب حراس المرمى.

وسيشرع المدرب الجديد للنجم في مهامه بصفة رسمية من خلال إشرافه على أول حصة تدريبية له مع تشكيلة مڨرة، الأربعاء القادم، تزامنا و دخول الفريق في تربص مغلق الذي سيكون بنسبة كبيرة بمدينة برج بوعريريج.