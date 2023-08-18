شراكة جزائرية قطرية لإنجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الخميس، بمقر دائرته الوزارية، عبد العزيـز علـي النعمه، سفير دولة قطـر لدى الجزائــر.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، تركزت المباحثات بين الطرفين حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات.

كما تطرق الطرفان إلى مشروع انجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين (Buténe) والبوليبوتين (Polybuténe) والذي ترغب الشركة القطرية Power International Holding إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك، يضيف البيان.

وأعرب عرقاب عن ارتياحه لعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر، وعن استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية Power International Holding من أجل انجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بألغاز.

وفي هذا الإطار ذكّر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وانتاج المحروقات وكذا تطوير الصناعات التحويلية، حسب البيان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023، لفائدة وفد من الشركة القطرية من أجل تعميق المحادثات مع شركة سوناطراك بهذا الخصوص.

من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وانجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات.

وختم البيان، بترحيب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.