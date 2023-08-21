سفينتان تابعتان لـ"الناتو" ترسوان بميناء الجزائر

رست، اليوم الاثنين، بميناء الجزائر السفينتين الإيطاليتين «ITS STROMBOLI A 5327» و«ITS NUMANA A5557» من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

ووفق بيان وزارة الدفاع فإن رسو السفينتين يدخل في في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

وحسب المصدر ذاته فإنه على هامش هذا التوقف، قام نائب قائد الواجهة البحرية الوسطى/ن.ع.1 باستقبال أطقم السفينتين رفقة ممثل السفارة الإيطالية بالجزائر.

"هذا التوقف سيشهد تنفيذ عدة نشاطات بين الجانبين لتبادل الخبرات بين الأطقم إضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية"، يختم البيان.