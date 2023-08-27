قرار جديد بخصوص شهادة التعليم المتوسط

تعتزم وزارة التربية الوطنية دراسة وإعادة النظر في شهادة التعليم المتوسط.

وكشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خلال زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في شهادة التعليم المتوسط ومحاولة تطبيق رؤية جديدة.

وكما أكد بلعابد أن كل مدرسة سيكون لها مرفق رياضي خاص بها لتدريس مادة التربية البدنية، وإعداد منهاج للمادة تحت إشراف الأخصائيين.

وقال الوزير أنه سيتم تدريس اللغة الإنجليزية بأقسام السنة الرابعة ابتدائي والكتب متوفرة بمراكز التوزيع، كما سيتم إدراج التربية المرورية بالمنهاج الدراسي بغية تحسيس التلاميذ والمساهمة في إستراتيجية الحد من حوادث المرور.