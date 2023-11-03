عنابة: توقيف شبكة منظمة في المتاجرة بالكوكايين

وضعت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة، في إطار تضييق الخناق على شبكات المخدرات، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، ما أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و34 سنة، وحجز 550 غرام من المخدرات الصلبة من نوع " الاكستازي"، بالإضافة إلى حجز 84.33 غرام من المخدرات الصلبة من نوع "الكوكايين".

واستطاع أفراد فرقة البحث والتدخل، خلال عملية المداهمة لأوكار عناصر هذه الشبكة الإجرامية من حجز أدوية صيدلانية تستخدم في تحضير المخدرات الصلبة، واسترجاع ثلاث آليات إلكترونية لوزن المخدرات، وأسلحة بيضاء محظورة، وكذا سيارة سياحية، علاوة على استرجاع أفراد الأمن، لمبالغ مالية معتبرة من العائدات الإجرامية من العملة الوطنية والأجنبية.

وتم تقديم المشتبه فيه، عشية أول أمس، أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت، عن جرم حيازة وتخزين وعرض ووضع مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، وممارسة مهنة من مهن الصحة بحيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي، والتحريض على ارتكاب جريمة المخدرات بأي وسيلة كانت، وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.