دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا والانخراط بكل حزم لاحترام أخلاقيات وضوابط القضاء والتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة.

وقال رئيس الجمهوري، لدى إشرافه اليوم الإثنين بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024، أن الدستور كرس العديد من الحقوق وعلى رأسها الحق في التقادم.

وعبر الرئيس تبون، بهذه المناسبة على تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد.

وقال رئيس الجمهورية، أهيب بكل القضاة الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص، وأضاف، أن المحاكمات التي تدوم لسنوات تولد الشعور بعدم الرضى لدى المواطن.

ودعا الرئيس عبد المجيد تبون، المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني جراء الانتهاكات التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وهذا أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.