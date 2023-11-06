تاسع دولة تستدعي دبلوماسييها لدى الكيان

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء جميع دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني "للتشاور" معهم، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة، حسب ما أعلنته المكلفة بالشؤون الرئاسية، خومبودزو نتشافيني، اليوم الاثنين.

يأتي هذا القرار لتكون جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة، بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها لدى الكيان الصهيوني أمس الأحد.

وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة التاسعة التي تستدعي دبلوماسييها بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة، وهذا على خطى العديد من الدول التي قررت قطع علاقاتها أو استدعاء سفرائها، أبرزها بوليفيا التي قطعت العلاقات مع الكيان الصهيوني، فيما طردت كولومبيا السفير الصهيوني واستدعت سفيرها للتشاور.

وذهبت دول أخرى مثل تشيلي وتركيا وهندوراس والأردن والبحرين إلى خطوات مماثلة سواء بسحب أو استدعاء السفراء.

ولليوم الـ31 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، حيث تتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل, بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.