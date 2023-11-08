الإطلاق الرسمي لعلامة "شيري" بالجزائر

استقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام لعلامة السيارات الصينية "شيري" في إفريقيا، ستيف شان، وأيمن شريط مدير علامة "شيري" بالجزائر، وهذا بخصوص الإطلاق الرسمي لعلامة "شيري" في الجزائر غدا الخميس 09 نوفمبر.

ووفق بيان وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، سيتم عرض معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وكذا شبكة التوزيع التي ستكون في 30 ولاية كمرحلة أولى.

وأضاف بيان الوزارة: "استعرض المدير العام لعلامة شيري مع الوزير مشروع التصنيع الذي سيكون بولاية برج بوعريريج والذي يهدف لإنتاج 24 ألف سيارة سنويا ليصل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث بالإضافة إلى خلق منصة تصدير في الجزائر".

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري، الاهتمام بخدمات ما بعد البيع واحترام دفتر الشروط الذي ينص على مراعاة حق الزبون في اقتناء سيارة.