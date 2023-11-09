هذه هي أسعار سيارات "شيري"

تم، اليوم الخميس، الإطلاق الرسمي لعملية تسويق علامة "شيري" الصينية للمركبات بالجزائر، بحضور كل من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير التجارة وترقية الصادرات.

وقد أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تسويق 7 موديلات من علامة شيري الصينية، ستسوق في الجزائر قبل نهاية سنة 2023. والتي تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية تبدأ من 199 مليون سنتيم.

وتتمثل الأنواع المسوقة في الجزائر : سيارة "تيغو7" بنوعين / سيارة "تيغو 2 برو " بسعر 199 مليون سنتيم / "تيغو4" بثلاثة أنواع / سيارة "تيغو8" برو بسعر 539 مليون و 900 ألف سنتيم .

وأكد وزير الصناعة، أن هذه المركبات ستكون في متناول الطبقة الوسطى، حيث ستسوق من خلال شبكة توزيع متواجدة على مستوى 30 ولاية كمرحلة أولى .

وأضاف عون، أنه سيتم تصنيع مركبات "شيري" هنا بالجزائر ببرج بوعريريج بداية من العام المقبل، مفيدا أن المصنع يرمي إلى إنتاج 24 ألف سيارة سنويا وقد تم إعطاء الأولوية لخدمات مابعد البيع وفقا لدفتر الشروط .