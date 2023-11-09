بلماضي يتحدث عن بداياته مع "الخضر"

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه عمل رفقة طاقمه الفني عند قدومه في سنة 2018، على تشخيص المشاكل التي كان يتخبط فيها المنتخب الجزائري من أجل تحقيق انطلاقة جديدة على قواعد سليمة تسمح بتحقيق التتويجات على الصعيد القاري، وذلك خلال تنشيطه، يوم الخميس، ورشة عمل بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم، تحت عنوان "تحضيرات كأس أمم إفريقيا- 2019 وعوامل النجاح".

وقال بلماضي، خلال اللقاء الذي حضره الطلبة والأساتذة ومسؤولي الجامعة، إن أول خطوة قام بها رفقة أعضاء طاقمه، هي معرفة المشاكل التي كان يتخبط فيها المنتخب الذي وجده "مقسم وغير موحد"، من أجل تحقيق الانطلاقة التي كانت تنتظرها الجماهير، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قبل قدومه في 2018 كان يحتل المركز الـ14 إفريقيا، وبدون أي فوز خارج الديار منذ أربع سنوات، وأن الفترة التي تلت تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2014، سادها عدم الاستقرار على مستوى المدربين، ما أثر سلبا على مردود الفريق.

وأضاف بلماضي : "كان المنتخب الجزائري خلال السنوات الثلاث التي سبقت نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2019، يعاني من مشاكل كثيرة فضلا عن عدم قدرته على العودة بالنقاط من خارج الديار".

ولإيجاد الحلول وبعث الفريق من جديد على قواعد متينة قمنا يقول المدرب الوطني، بعقد اجتماعات مع اللاعبين تحدثوا خلالها عن كل الأمور الداخلية والمشاكل التي كانت مطروحة، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة وترسيخ ثقافة الفوز في كل المباريات، داخل وخارج الديار، بالإضافة إلى حث اللاعبين على بذل كل مجهوداتهم مع أنديتهم، وتقديم الأفضل مع المنتخب. هذه الرسالة فهمها اللاعبون وهذا ساعدنا كثيرا في التحضير للكان والتتويج بها".

كما كشف بلماضي، أنه لم يكن يريد أن يكون ضمن قائمة المدربين الذين سجلوا نتائج سلبية مع المنتخب الوطني، موضحا أنه "كان علينا أخذ الوقت الكافي للقيام بتحليل وضعية المنتخب الوطني، سعيا منا في إيجاد أجوبة لأسباب الإخفاقات السابقة، قبل مباشرتنا العمل على معالجتها. كنت لاعبا سابقا ومناصرا، ولم أكن أعرف مشاكل المنتخب، مع أني كنت مهتما بمتابعة أخباره ومدى تطوره".

وتابع :" "لاعبو المنتخب كانوا يتخوفون من خوض مبارياتهم في ملعب 5 جويلية الذي كان يلقب بـ" دار الشرع"، حيث كانت مباريات الخضر في هذا الملعب جد صعبة. على سبيل المثال مباراتنا أمام الرأس الأخضر كان فيها مردود منتخبنا كارثي، وكان من المهم جدا معالجة تلك الوضعية".

وعلى هامش هذه الورشة، حظي الناخب الوطني جمال بلماضي، بتكريم من قبل جامعة الجزائر 3 بدالي براهيم، نظير مجهوداته في تطوير الكرة الجزائرية، حيث أشرف مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، على تكريم الناخب الوطني وطاقمه الفني.

و تندرج هذه المبادرة في إطار النشاطات الجوارية للمدرب الوطني، الموجهة للطلبة وسلك الأساتذة، الراغبين في اقتسام الخبرة وتبادل الأفكار حول جوانب متعلقة بالعمل الميداني (تقني، تكتيكي، بدني، ذهني، تسيير وتنظيم).

ويأتي هذا الموعد، أياما قبل التجمع الإعدادي المقبل "للخضر" المقرر ابتداء من يوم الاثنين 13 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا للمباراتين التصفويتين الأوليين لكاس العالم 2026 الذي ستقام نهائيته بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويستهل زملاء القائد رياض محرز (الأهلي السعودي) التصفيات باستقبال منتخب الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة قبل التوجه الى مابوتو لمواجهة الموزمبيق يوم الأحد 19 نوفمبر بملعب زامبيتو.