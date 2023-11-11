هذا هو العدد الحقيقي لشعبة الأغنام

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، أن العدد الحقيقي لرؤوس الأغنام في الجزائر لا يتجاوز 17 مليون رأس.

وأشار وزير الفلاحة خلال ندوة صحفية، إلى أن عدد الأغنام الذي كان يقدم سابقا كان 36 مليون رأس من الماشية.

أكد الوزير أنّه تمّ توزيع محفظة عقارية أولية تفوق مساحتها 460000 هكتار منذ تفعيل الديوان الوطني للفلاحة في أفريل 2022 إلى غاية اليوم. موضحا أنّ المحفظة العقارية الجديدة التي قُدمت بداية شهر نوفمبر الجاري قد قُدرت بـ 164 ألف هكتار كما تمّ ربط 38 ألف مستثمرة فلاحية بطول خط 17.400 كيلومتر.

وتابع وزير الفلاحة: رغم الظروف المناخية الصعبة التي سجلناها في موسم 2023-2022 إلا أنّنا تمكنا من إنقاذ موسم إنتاج الحبوب بسبب وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية.

وأردف المُتحدث: لقد قمنا بإعداد مُخططا مرجعيا للقطاع بإشراك كافة الكفاءات الوطنية من باحثين وخبراء ومؤسسات ومعاهد الذي سيسمح لنا دون شك ببلوغ الأمن الغذائي للبلاد.