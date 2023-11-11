عرقاب يضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم السبت بولاية بجاية، على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة- واد أميزور.

وتم خلال هذه المناسبة تسليم رخصة الاستغلال إلى الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية، من طرف ممثل رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، بالإضافة إلى القيام بعملية غرس أشجار الزيتون، دليلا على عدم المساس بالأشجار الحالية، حيث ستسمح طريقة الاستغلال (بباطن الأرض)، بالإبقاء على الشكل الطبيعي للمنطقة لحد كبير.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن تجسيد هذا المشروع هو نتيجة ثمرة تعاونِ مشترك بين المجمع الصناعي المنجمي "سونــــاريم " ، وشركة "تراميـــــــن" الأسترالية، وهو يهدفُ إلى استغلال مكمنِ الزنك والرصاص من أجل تعزيزِ والرفع من القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم وتنويع الاقتصادِ الوطني، مع الحِرْصِ التام على احترامِ الجانبِ البيئي، وتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ.

كما ذكر بأهميته البالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، وللمنطقة بصفة خاصة، وها هو اليوم يدخل مرحلة التجسيد، بعد أن استكمل كل الدراسات سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر على البيئة، ودراسة الخطر، بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية من طرف الهيئات المخولة، وكذا الالتزام بكل الشروط التنظيمية ذات العلاقة، إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بتعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة، وهي عملية تُشارف على النهاية، وسيُشرع قريبا في تقديم التعويضات كاملة لأصحابها.

وبخصوص تطوير الاستثمار المنجمي، أشار الوزير إلى أنه يمر أساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار، من أجل تشجيع المقاولاتية والاستثمار. وهذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبالفعل، درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء المُنصرم، مشروعا تمهيديا للقانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف أساسا، إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية، ويضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين من خلال تسهيل للإجراءات المتعلقة بالاستثمار المنجمي وتقليص لكل الآجال المتعلقة به، مع الانفتاح على الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتقديم الضمانات الضرورية لذلك، مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى الوطني والمحلي.

واختتم الوزير كلمته داعيا إلى توحيد وتكثيف الجهود، من أجل الشروع في الاستغلال الفعلي لمَكْمَنِ تالا حمزة - واد أميزور، وإنجازه في الآجال المحددة وكذا العمل سويا وبذل مزيد من الجهود ورفع التحديات، من أجل استغلال أمثل لقدرات البلاد خاصة ما تعلق باستغلال ثروات البلاد المنجمية والمعدنية، بغية الدفع بعجلة التنمية الوطنية ومن أجل التطور والرقي والازدهار.

هذا وجرت هذه المراسم بحضور والي ولاية بجاية، وممثلي السلطات المدنية والمحلية بالولاية، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأستراليةWestern Mediterranean Zinc WMZ المكلفة بإنجاز المشروع، واطارات من الوزارة ومن القطاع المنجمي. بالإضافة الى الوفد الأسترالي، بقيادة الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين".