غزة تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

أقال الوزير الأول البريطاني، ريشي سوناك، الاثنين، وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، بسبب المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

سبب الإقالة، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، يعود لنشر المعنية مقالا في يومية "تايمز"، انتقدت فيه تعامل شرطة لندن مع المسيرات المؤيدة لغزة ووصفتها بمسيرات "الكراهية".

ومنذ نشر المقال تصاعدت الضغوط على الوزير الأول لإقالة وزيرته وهو ما رضخ اليه في الأخير.

وسجلت شرطة لندن موقفا تاريخيا برفضها الرضوخ لضغوطات الحكومة التي طالبت بالتضييق على المسيرات المؤيدة لفلسطين التي تسجل كل أسبوع تزايد عدد المشاركين فيها منكل أطياف المجتمع البريطاني.