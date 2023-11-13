مغاربة يهود تورطوا في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة

كشف الصحفي المغربي، علي لمرابط، عن مقتل وأسر العديد من المغاربة اليهود خلال معركة غزة، وأن العديد منهم تورطوا في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، يحدث ذلك في وقت ارتفعت الأصوات المنددة بالنفوذ الصهيوني المتنامي في المغرب مع ارتفاع عدد العائلات التي طردت من مساكنها لصالح يهود.

وقال الصحفي المغربي علي لمرابط، في فيديو بثه على قناته على موقع "يوتيوب"، إن المواطنين المغاربة اليهود يوجد منهم من تورطوا في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بغزة بشكل مباشر، ومنهم من تواطأ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب المجزرة. وأوضح في حديثه عن مشاركة مواطنين مغاربة يهود في المحرقة الفلسطينية، بأن هناك "حوالي 800 ألف يهودي مغربي يعيش في إسرائيل، والكثير منهم قتلوا والكثير أيضا وقعوا في الأسر بيد حماس"، وأضاف بأنه "اطلع على قائمة القتلى والأسرى" ويوجد من بينهم أسماء يهودية مغربية "بالكيلو" في تعبير مجازي للإشارة إلى عددهم الكبير، وأشار إلى أن الأسماء "هي أسماء يهودية مغربية وليست جزائرية ولا تونسية".

وبخصوص موقف المملكة المغربية من القتلى والأسرى اليهود المغاربة الذين طالما تباهى النظام المغربي بهم وبالجالية المغربية في الكيان الصهيوني، أفاد علي لمرابط بأن "كل الدول حاولت أن تبحث وتسأل عن مصير مواطنيها على غرار فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة" بينما "نحن في المغرب –نلتزم الصمت- وللأسف الشديد أصبح أفراد جهاز الموساد والشن بيت والبوليس الإسرائيلي يأتون إلى المغرب وكأنهم بمنزلهم، ليس كما كان عليه الأمر سابقا، حيث كانوا يأتون سرا، لكن اليوم أصبحوا يأتون علنا وكأنهم في إسرائيل أو في أي مكان آخر".

وأوضح الصحفي المغربي بأن أفراد الموساد يأتون إلى المغرب "للقاء أصدقائهم في الأمن الداخلي وجهاز المخابرات". ويرأس جهاز الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي وجهاز المخابرات يرأسه الياسين المنصوري اليد اليمني للملك محمد السادس.

وتطرق علي لمرابط في معرض حديثه إلى دور أحمد الشرعي المالك لمؤسسة "هولدينغ ميديا" وقال بأنه كان "مقيما بصفة دائمة في إسرائيل، وكان دائما ما يبلغ تحيات وسلام من يصفهم بالأقارب أو أبناء العم -أي الصهاينة- لياسين المنصوري، أو لإبلاغه رسائل من طرفهم، وكان يتكفل بتأمين تأشيرات مسؤولين إسرائيليين لشركات مختصة في التجسس".

وللإشارة، فإن أحمد الشرعي يدير المجموعة الإعلامية "هولدينغ ميديا" التي تصدر كلا من المجلة الأسبوعية "لوبسيرفاتور دي ماروك" وموقع "كيفاش" الإلكتروني ومجلة "بوفوار دا فريك"، ويشغل الشرعي منصب رئيس مجلس إدارة يومية "الأحداث" المغربية والرئيس المدير العام لإذاعة "ميد راديو".

وكان قد كتب أحمد الشرعي مقالا في جريدة "جيروزاليم ستراتيجيك بوست" العبرية، تحت عنوان "كلنا إسرائيليون" يوم 8 أكتوبر 2023 عقب عملية الأقصى، وصف فيه المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهابية" ودولة إسرائيل بـ"الأمة الديمقراطية"، لكن المفاجأة، وفق ما نشره موقع "لكم" المغربي، فإن الجريدة أي "جيروزاليم استراتيجيك بوست"، تصدر بالولايات المتحدة عن شركة "وورلد هيرالد تريبون" التي يرأس مجلس إدارتها أحمد الشرعي، تعرف الصحيفة مهمتها على أنها مجلة تمثل المقام الأول وجهات النظر الإسرائيلية والأمريكية حول الشؤون الدولية "ومكرسة لتحسين التفاهم المتبادل"، لكن من خلال تصفح الأعداد الصادرة من هذه المجلة نكتشف أن أغلب موادها مكرسة لتزيين صورة التطبيع، والتغطية عن جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن المواقف الصهيونية ووجهة النظر الصهيونية في الصراع الفلسطيني الصهيوني.

ويبرز هنا دور اللوبي المغربي-الصهيوني في حرب غزة سواء من خلال الدفع بمقاتلين مغاربة يهود للمشاركة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، أو من خلال تسخير الإعلام والدعاية لتبييض وجه الاحتلال الصهيوني وتشويه صورة المقاومة.