الكيان يستغبي العالم

أطل المتحدث باسم جيش الاحتلال في ندوة صحفية ليثبت للعالم أن حركة المقاومة حماس تستغل المستشفيات، وهو أحسن ما فعل لأنه بما قدمه من دلائل مزعومة دك مسمارا آخرا فيما تبقى من مصداقية لهذا الكيان أمام العالم، أما فبالنسبة لنا فلم يكن له يوما أي مصداقية.

بنبرة كما يقول المثل الشعبي "جاب السبع من ذيلو" تحدث الناطق الرسمي، عن العثور على قبو بمستشفى الرنتيسي عثر به على مطبخ كان حسبه يستغله الأسرى ومحتجزيهم، أي مستشفى في العالم وخاصة غزة التي تحولت مستشفياتها لملجأ آلاف النازحين لا يوجد فيه مطبخ؟.

غطرسة الاحتلال جعلته ينصب نفسه طرفا وقاضيا وشاهدا وكاتب ضبط وسجان ومحامي، فلماذا رفض مقترح المقاومة بإيفاد محققين من الأمم المتحدة لتأكد أن حماس لا تستغل المستشفيات كأرضيات قيادة.

غطرسة هذا المحتل جعلته لا يجتهد حتى في اتقانا خراج مسرحياته، لأنه متأكد أن حكام الدول الداعمة له وإعلامهم سيساندونه مهما قال من تفاهات ومهما كان حجم أكاذيبه، لكن الرأي العالم العالمي الذي يسبح باتجاه يعاكس تيار الحكام يكتشف كل يوم مدى هشاشة هذا المحتل ومدى همجيته.