أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط توقعات بقيام مجموعة "أوبك+" بتمديد قرارات خفض الإنتاج وفي ظل انحسار مخاوف الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 76.59 دولارا للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 0.82% إلى 81.27 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين اعتبارا من 17 نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بعد استقرار الوضع في سوق المحروقات المحلية.

وفي سبتمبر الماضي، فرضت الحكومة الروسية قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.