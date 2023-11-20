أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، نشريتين من الدرجة الثانية خاصة بتساقط أمطار على 20 ولاية عبر الوطن ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وتتعلق النشرية الأولى بولايات تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، حيث ستكون كمية الأمطار المتوقعة بين 30 و50 ملم.

وستمتد فترة صلاحية النشرية من يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا إلى بعد غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء.

النشرية الثانية خاصة بولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وستكون كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم فيما تمتد فترة صلاحية النشرية من يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة مساء إلى بعد غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء.

أقيمت، صباح السبت الماضي عبر كافة مساجد الوطن، صلاة الاستسقاء تضرعا للمولى غز وجل، من أجل نزول الأمطار التي عرفت شحا في الآونة الأخيرة.