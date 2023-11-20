استيراد لحوم حمراء وتسويقها بهذا السعر

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، عن استيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.

وفي تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح هني أن "عمليات استيراد اللحوم الحمراء بدأت الأسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها مينائي سكيكدة ومستغانم، وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الأسبوع".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد. وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن تأثير هذه العملية سيكون ملموسا بعد أسابيع، أي بعد وصول الكميات المستوردة إلى مختلف الأسواق عبر التراب الوطني.