سقطات الغرب تتوالى..

لما سأل صحفي قناة "الجزيرة" مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هل ارتكبت حركة حماس جرائم حرب يوم 7 أكتوبر، رد "نعم" بدون أدنى تردد، ولما سأله هل يرتكب الكيان حاليا جرائم حرب في غزة قال " أنا لست محاميا وهناك المحكمة الجنائية الدولية وهي من ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من هذه المحكمة فتح قضية".

لحظات فقط مكنت صحفي القناة القطرية ليظهر للعالم، ازدواجية المعايير والانحياز المفضوح لدولة الكيان ممن يدعون احترام حقوق الإنسان.

كيف يستطيع هؤلاء بعد الآن أن يقنعونا أنهم يمثلون ما يسمونه "العالم الحر"، معركة طوفان الأقصى لم تهلهل فقط ركائز الكيان بل أسقطت أقنعة هؤلاء، فهم أكدوا أنهم سيظلون ينظرون لبقية العالم وخاصة العالم الإسلامي والعربي كعالم وجب القضاء عليه وتقتيله والسطيرة وهم استطاعوا فعله بفضل بعض الأنظمة العربية المريضة بمركب النقص تجاه الغرب، فهرولت للتطبيع وتطبق سياسات الغرب في الشرق الأوسط كالعبد المطيع.