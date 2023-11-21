أمطار رعدية ورياح على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بعدة ولايات من الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى، البليدة.

إضافة إلى تبسة، أم البواقي، خنشلة، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم، معسكر، تيارت.

وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأربعاء.

وفي تنبه ثان، ستشهد كل من ولايات وهران، عين تموشنت، تلمسان. سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، النعامة. هبوب رياح قوية وهذا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية مساء اليوم.