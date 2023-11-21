انطلاق وشيك لمشروع "سولار"

أعلن المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر، البروفيسور بوخالفة يايسي، اليوم الثلاثاء، عن بدء وشيك لمشروع سولار مطلع عام 2024، متوقّعاً إنتاج نحو ألفي ميغاواط من الكهرباء منتصف سنة 2025.

وأكد بوخالفة في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الانطلاق الحقيقي لمشروع سولار 1000 اعتباراً من عام 2024، مبرزاً أنّ المشروع صار تحت الرعاية الكاملة لمجمع سونلغاز.

وأوضح المتحدث ذاته أنّ مشروع "سولار" يشمل 11 ولاية معظمها في الجنوب، بكلفة إجمالية تصل 171.7 مليار دينار (ما يعادل 1.175 مليار دولار). وأفاد المتحدث، أنّ الأيام القادمة ستشهد إمضاء العقود بين سونلغاز للطاقات المتجددة والمؤسسات المتعاقدة، شارحاً أنّ مشروع "سولار 1000 للطاقة الشمسية" يستهدف توليد 15 ألف ميغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.

وتوقّع بوخالفة إنتاج أكثر من 600 ميغاواط قبل نهاية 2024، مع الإنتقال إلى إنتاج ما يقارب الألفي ميغاواط بحلول منتصف عام 2025، معتبراً مشروع "سولار" مقدّمة لكافة المتعاملين لتحسين الأداء، وتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

وسجّل بوخالفة أنّه سيتم إنتاج ألواح شمسية مصنّعة جزائرياً، محيياً الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية لتجسيد المشروع المذكور، وركّز على أنّ "سولار 1000" هو بداية فقط، في ظلّ تخطيط الجزائر لمشروع أكبر يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

ودعا مدير مجمع الطاقات الخضراء الجزائر، إلى تسريع تصنيع وتحويل الهيدروجين الأخضر بالجزائر عبر إنتاج الأمونياك ومنتجات أخرى تحتاجها الفلاحة على سبيل المثال لا الحصر، خصوصاً مع التغيّر الذي تشهده الجزائر، ما يسمح بالتنويع الاقتصادي، سيما مع توفر الغاز الطبيعي الذي يشكّل أفضلية تنافسية جدّ هامة، وهذا ما سيشجّع المؤسسات الأجنبية على القدوم للاستثمار في الجزائر.