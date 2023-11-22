المدية: العثور على قطعة أثرية تعود لفترة ما قبل الميلاد

أعلنت مصالح مديرية الثقافة والفنون لولاية المدية أنه تم أمس اكتشاف نوع من الآثار يتمثل في حجر مصقول منقوش عليه كتابة غير مألوفة، وهذا بإحدى بلديات المدية الداخلية وقد أثبتت عملية معاينة القطعة الأثرية من طرف خبراء من المركز الوطني للبحث في علم الأثار أن القطعة الأثرية تحمل كتابة ليبية " insciption lybique " قديمة تعود لفترة ما قبل الميلاد، وأوضحت أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه بولاية المدية ما يؤكد أن مدينة التيطري من أقدم المدن بالوطن، وحتى ما قبل الميلاد.

ومن المنتظر حسب قاوة سليمة مديرة الثقافة والفنون أن المصالح المختصة في التراث بالمديرية، ستعمل على مراجعة مرحلة هامة من تاريخ المنطقة، على اعتبار أنه لم يسبق أن تم العثور على هكذا نوع وكتابة، حتى في الفترة الاستعمارية التي تم فيها الكشف عن كثير من المواقع والمعالم الأثرية التي تعود لحقب زمنية قديمة على غرار موقع "شمبلان" بالعمارية والذي يعود لفترة ما قبل التاريخ، وموقع "رابيدوم"، موقع "سانق" اللذان يعودان للفترة الرومانية، و موقع "أشير" الذي يرجع للفترة الإسلامية وغيرها من المواقع المترامية عبر تراب الولاية.