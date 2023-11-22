ضباب كثيف وارتفاع منسوب المياه بهذه الولايات

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي"، اليوم الأربعاء، إلى وجود ضباب كثيف وارتفاع منسوب المياه بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفاد مركز الإعلام "طريقي"، عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 36 محول أولاد فايت نفق الأوبرا من بابا حسن اتجاه الشراقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة في عين المكان من أجل تحويل المركبات وتجنب وقوع أي طارئ.

وتشهد ولاية عين الدفلى ضباب كثيف وتساقط أمطار على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين بلديتي خميس مليانة وبومدفع بالضبط بمرتفع عين تفيف بلدية الحسينية، حيث تنصح فصيلة الطريق السيار ببومدفع مستعملي الطريق بتخفيض السرعة قدر الإمكان واستعمال أضواء الضباب.

كما تعرف ولاية تيارت ضباب كثيف بالطريق الوطني رقم 23 على مستوى بلدية قرطوفة، فاليقظة مطلوبة من السائقين لتخفيض السرعة كون الرؤية ضعيفة.