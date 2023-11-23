استمرار الاضطراب الجوي على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية بعدد من ولايات الوطن.

وجاء في نشرية خاصة لذات المصالح، أن تساقط الأمطار الرعدية سيمس كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة وميلة.

بالإضافة إلى سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، أم البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة والوادي. حيث ستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 60و 80 ملم محليا وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية فجر غد الجمعة.

وفي تنبه ثان، ستشهد كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، العاصمة، تيبازة، باتنة، المسيلة، الجلفة. بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت هبوب رياح قوية وزوابع رملية، وهذا بداية من السادسة صباحاً إلى غاية فجر غد الجمعة.