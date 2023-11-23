المدية: رئيس دائرة يدعو إلى تغيير اسم بلدية

ل استغل قمانة مسعود رئيس دائرة شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية فرصة نزوله أمس ضيفا على إذاعة المدية الجهوية للحديث عن مختلف البرامج التنموية و الرد عن انشغالات ساكنة بلديات دائرته.

ووجه نداء إلى المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية شنيقل من أجل إعداد مداولة لتغيير تسمية البلدية من "شنيقل" التي هي اسم لمستدمر لتحمل اسم كتيبة المختارية أو اسما لأحد شهداء المنطقة التي خاضت الثورة تحت لواء هذه الكتيبة التي كانت تحت قيادة الشهيد مختار بولبداوي.

للإشارة كانت الخبر ومنذ سنوات قد تناولت هذا المطلب الذي رفعه مجاهدو المنطقة الا انه لم يتحقق.