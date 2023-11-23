آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

المدية: رئيس دائرة يدعو إلى تغيير اسم بلدية

23 نوفمبر 2023 ()
+ -

ل استغل قمانة مسعود رئيس دائرة شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية فرصة نزوله أمس ضيفا على إذاعة المدية الجهوية للحديث عن مختلف البرامج التنموية و الرد عن انشغالات ساكنة بلديات دائرته.

ووجه نداء إلى المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية شنيقل من أجل إعداد مداولة لتغيير تسمية البلدية من "شنيقل" التي هي اسم لمستدمر لتحمل اسم كتيبة المختارية أو اسما لأحد شهداء المنطقة التي خاضت الثورة تحت لواء هذه الكتيبة التي كانت تحت قيادة الشهيد مختار بولبداوي.

 للإشارة كانت الخبر ومنذ سنوات قد تناولت هذا المطلب الذي رفعه مجاهدو المنطقة الا انه لم يتحقق.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هكذا أنقذت المخابرات التركية مخترق "القبة الحديدية"

    23215 قراءة
  • 3

    أوروبا تحت وقع الصدمة

    11803 قراءة
  • 4

    السنوار حصل على ما يريد

    9337 قراءة
  • 5

    أمطار غزيرة تتعدى 80 ملم إلى غاية الخميس

    7526 قراءة