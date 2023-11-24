أمطار ورياح قوية تجتاح عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى استمرار الاضطراب الجوي جراء تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على الولايات الشرقية الداخلية للبلاد.

وجاء في نشرية خاصة لذات المصالح، أن استمرار تساقط الأمطار الرعدية المصحوبة ببرد ستجتاح كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 40 و60 ملم وقد تتعدى 80ملم محليا. وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

وفي تنبيه ثان، ستشهد كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، الجلفة، بسكرة، المغير وأولاد جلال هبوب رياح قوية بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.