أبو تريكة يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

تداول ناشطون مقطع فيديو لأول ظهور تلفزيوني لنجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة منذ بدء العدوان على غزة، موجها رسالة مؤثرة للعالم.

وقال أبو تريكة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس: "أنا لست بخير لأن غزة ليست بخير 50 يوم والعالم يصمت أمام موت 20 ألف في فلسطين".

ووجه أبو تريكة رسالة نارية إلى العالم بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، وأكد أن الحرب على غزة كشفت الوجه القبيح له، واختتم كلامه: "تحيا فلسطين تحيا فلسطين تحيا فلسطين".

جاءت تصريحات أبو تريكة في الاستديو التحليلي الخاص بمباراتي مانشستر سيتي أمام ليفربول، وتشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وعاد نجم النادي الأهلي السابق للظهور من أجل تحليل المباريات عبر قناة بي إن سبورتس، ولم يظهر على شاشات التلفزيون منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تم ربطه بعدوان جيش الاحتلال على شعب غزة.