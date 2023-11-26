"تي في 5 موند" تعاقب الصحفي الجزائري محمد قاسي

يُواجه الصحفي من أصول جزائرية محمد قاسي مصيرا مجهولا، بعد قرار قناة "تي في 5 موند" التي يعمل بها استدعاءه للمثول أمام إدارة الموارد البشرية، لمساءلته بخصوص طريقته في محاورة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي اعتبرتها القناة دون الاستناد لأي معايير "غير مهنية"، في "فضيحة جديدة" تضاف لسجّل الإعلام الفرنسي منذ بدء لعدوان على غزة.

ومن المنتظر أن يمثل قاسي يوم 28 نوفمبر أمام إدارة الموارد البشرية للنظر في إمكانية معاقبته، بينما يرفض زملاؤله هذه المعاملة، حيث نظم نحو 50 منهم وقفة داخل مقر "تي في 5 موند" بالدائرة 17 في باريس تأكيدا على تضامنهم معه.

يأتي ذلك، في وقت أصدرت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا بيانا تعبر فيها عن دهشتها مما يجري، مبرزة أن مهارات محمد قاسي وحرفيته معترف بها منذ سنوات طويلة تؤكدها استمراريته في تصدر الشاشة.

وأكدت النقابة أن الصحفي منذ انضمامه إلى القناة في عام 2006 لم يتعرض عمله لأي انتهاك للمبادئ المهنية. وأشارت إلى أنه لم يخل أبدا بالتزامه بالأخلاقيات الصحفية وقواعد المحاججة التي تفرض على أي محاور"، وهو ما جعله "يحظى بتقدير كبير من قبل زملائه والجمهور، وقد ظل دائمًا يعتبر الروح النقدية، والصدق، والدقة، والنزاهة، والإنصاف، والحياد من أهم ركائز عمله الصحفي".

وكان كل ما أثار الصخب حول الصحفي، وهو مقدم برنامج "64" الشهير على القناة، مجرد سؤال للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول "ما إذا كانت الاستراتيجية المتبعة من قبل قواته في استهداف المدنيين واقتحام مجمع الشفاء، تشبه في النهاية تلك التي تقوم بها حركة حماس"، بعد أن حاول ذات المتحدث إلصاق مسؤولية استهداف المدنيين بحركة المقاومة ووضع ما تقوم به في خانة الإرهاب.

ووفق ما يتم تداوله في أروقة القناة، فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاوره قاسي بشجاعة هو من أعاد الاتصال بإدارة القناة محتجا على طريقة محاورته، ومطالبا باتخاذ إجراءات ضد الصحفي. وتسود مخاوف حاليا من ممارسة مدير القناة "إيف بيغو" ضغوطا لمعاقبة الصحفي، على اعتبار أن لديه صلات وثيقة مع اللوبي الإسرائيلي في فرنسا، فقد اشتغل العام الماضي فقط كمحلل في القناة الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية "إي 24 نيوز".

ومما حذر منه زملاء قاسي، أن يكون هناك التقاء مصالح قد يؤدي بالتضحية بالصحفي، خاصة أن النفخ في القضية منذ بدايتها لم يكن بريئا. فالسؤال الذي وجّهه قاسي - وفق من رأوه بنظرة محايدة - كان عاديا جدا ويدخل في سياق المحاججة، وتقديم الصحفي لوجهة النظر المعاكسة لمن يقوم بمحاورته بغرض الحصول على إجابات واضحة وتفادي تهرب الضيف، وهي طريقة دارجة بقوة في الإعلام الفرنسي في المقابلات الصحفية.

ويتذكر في هذا الصدد المهتمون بالشأن الإعلامي، سؤال الصحفية "روث ألكرياف" للرئيس السابق نيكولا ساركوزي على قناة "بي أف أم" عندما استفزته بسؤالها حول قضية التمويل اللبيي لحملته الانتخابية بالقول "إنها طرق عديمي الأخلاق )فوايو)".

واللافت أن العديد من الصحفيين الفرنسيين الذين يملأون شاشات القنوات وأثير الإذاعات، قد تخلوا تماما عن شراستهم المعهودة في مواجهة الشخصيات التي يحاورونها، كلما تعلق الأمر بضيف "إسرائيلي" حيث تغلب على الأسئلة "العاطفة الموجهة نحو طرف واحد" والأسئلة المجاملة والابتعاد عن أي نوع من الإحراج على الرغم من الفظاعات التي يرتكبها هؤلاء.

ويمارس هؤلاء عن قصد أو توجيه، تركيزا فقط على أحداث 7 أكتوبر، في محاولة لتشبيه المقاومة الفلسطينية بداعش للتدليس على الفرنسيين الذين عانوا في السنوات السابقة من هجمات إرهابية، لإجبارهم على تبني أفكار مغلوطة عن الفلسطينيين والمقاومة، متغافلين تماما عن أصل الصراع ومعاناة الفلسطينيين في ظل الحصار وواقع الاحتلال المجرم الذي يحرمهم من كل شيء.

وينخرط الإعلام الفرنسي، باستثناء قلة من الأحرار، منذ فترة تسبق العدوان على غزة، في استراتيجية تحاول تبييض جيش الاحتلال الملطخ بدماء الفلسطينيين، عبر إطلاق تسميات ملطفة عليه مثل "تساحال"، في محاولة لتوجيه الرأي العام نحو التعاطف معه.

وتثير تغطيات بعض القنوات حتى العمومية منها السخرية من خلال سعيها الدائم إلى عقد مقارنات مخلة، ظاهرها أنها تحاول تقديم الرأي والرأي الآخر، ولكن باطنها ينطوي على فكرة الإقناع بالمساواة بين معاناة الفلسطيني صاحب الأراضي والمستوطن المحتل.

وحدث حتى أن القناة الفرنسية الثانية قدمت روبورتاجا عن المناضلة "عهد التميمي" متسائلة إن كانت تمارس النضال أو فقط تحاول الظهور وصناعة حضور لها من خلال القضية، كما لو أن الفلسطينيين يحتاجون للاصطناع للإقناع بما يعانونه!