وفاة الفنان محمد بوسماحة والموزع الموسيقي أمين "لاكولومب"

أعلن صباح يوم الإثنين عن وفاة الفنان ونجم أغنية الراي محمد بوسماحة بالأراضي البلجيكية وذلك إثر حادث مرور مروع كان قد أودى قبل ذلك بقليل بمرافقه الموزع الموسيقي المعروف باسم "أمين لا كولومب ".

وكان هذا الأخير قد لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما نقل محمد بوسماحة على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات القريبة قبل أن يستسلم لجراحه صباح اليوم.

وكان فقيدا الأغنية "الرايوية" في جولة فنية مؤخرا بإيطاليا قبل أن يتحولا إلى بلجيكا في نفس الإطار عبر الأراضي الفرنسية لإحياء بعض السهرات الفنية هناك، قبل أن يتعرضا لحادث مرور مروع أنهي حياتهما معا.

يذكر أن الفقيد محمد بوسماحة هو محافظ المهرجان الوطني لأغنية الراي للسنوات الأربعة الأخيرة، بعدما كان وهو في ريعان شبابه واحد من ألمع الأصوات الواعدة التي سطع نجمها في عالم "الحان وشباب" منذ سنوات خلت، فيما يصنف الفقيد الآخر المعروف باسم "أمين لاكولومب " كواحد من أبرز العازفين والموزعين الموسيقيين من الذين ارتبط اسمهم بنجوم أغنية الراي.