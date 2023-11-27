"تقارير كاذبة" تطيح بالوالي ومسؤولين محليين في غليزان

قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام، ورئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز، وهذا "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان، قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من: والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام، رئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز".

كما قرر وزير التربية الوطنية، بأمر من رئيس الجمهورية، توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية، مع العلم أن التحقيقات لا تزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية، وفقا لذات المصدر.