تغيير تاريخ لقاء بارادو ومولودية الجزائر

قامت رابطة كرة القدم المحترفة ببرمجة مباراة نادي بارادو ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية يوم الخميس على الساعة السابعة مساءا بدلا من الجمعة مثلما كانت مقررة سابقا وذلك في إطار الجولة التاسعة.

وجاء القرار بعد تدخل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي اتصل هاتفيا بمدير ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف لبرمجتها في ملعب 5 جويلية مع مراعاة الحفاظ على حالة الأرضية، حيث تم تقديم اللقاء حفاظا عليها بما أنها ستحتضن مباراة المنتخب الوطني النسوي ومنتخب بورندي الإثنين ثم ستعرف إجراء منافس اتحاد العاصمة في كأس الكاف لحصته التدريبية أمسية السبت بالملعب الرئيسي، على أن تجرى المباراة يوم الأحد.

وكانت أرضية ميدان 5 جويلية قد احتضنت 16 مباراة ما بين مباراة رسمية وتدريبات بالملعب منذ إعادة افتتاحه يوم 8 نوفمبر.