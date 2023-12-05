الأكاذيب لتبرير الفشل والإبادة

لم ترق صور الأسرى وهم يبتسمون ويشكرون مقاومي حماس عند مغادرتهم قطاع غزة لحكومة الاحتلال ولا لحليفها الأمريكي، فأعلنوا اليوم بداية حملة أكاذيب جديدة.

فلحظات بعد أن قال النتن في مؤتمر صحفي أن المحتجزين تعرضوا للويلات، سارع الهرم بايدن لإدانة ما وصفه بالاعتداء الجنسي، رغم أن النتن لم يقل ذلك صراحة.

منذ السابع أكتوبر تفنن الاحتلال وحليفه التاريخي في نسج الأكاذيب ليتكفل بعدها طبعا الإعلام الغربي في ترويجها وغرسها في عقول الناس على أن حقيقة لا يجوز التشكيك فيها وويل لمن يقوم بذلك.

هذا التكالب يعبر عن مدى استحالة تحقيق أي نتائج تذكر في غزة عسكريا، فيعمل محور الشر على تغطية جرائمه بحبك سيناريوهات مماثلة لسيناريو أسلحة الدمار الشامل في العراق الذي بدأت منه أكبر عملية إبادة نهاية القرن الماضي بقتل مليون عراقي.