حادث أولاد جلال: وضع سائق الحافلة رهن الحبس المؤقت

أصدر قاضي الجنح أمرا بوضع سائق الحافلة المتسبب في حادث المرور الذي وقع ببلدية الشعيبة (ولاية أولاد جلال) وتسبب في وفاة 9 أشخاص وجرح 11 آخرين رهن الحبس المؤقت مع تأجيل القضية لجلسة 17 ديسمبر 2023 للمحاكمة، حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال.

وأوضح ذات البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال ولاحقا للبيان الصحفي ليوم 6 ديسمبر 2023 المتعلق بحادث المرور الخطير الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بين بلدية الشعيبة ومنطقة بئر النعام بالمكان المسمى سيدي ثامر ببلدية الشعيبة ولاية أولاد جلال والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، تعلم الرأي العام بأنه بتاريخ 10 ديسمبر 2023, تم تقديم المشتبه فيه (ح.ط) سائق الحافلة المتسبب في الحادث أمام النيابة".

وتمت إحالة سائق الحافلة على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والجروح الخطأ والتجاوز الخطير، طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها للمواد 68 من قانون المرور و288 ـ289 من قانون العقوبات، أين أصدر قاضي الجنح أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت مع تأجيل القضية لجلسة 17/12/2023 للمحاكمة".