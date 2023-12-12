تم الإعلان اليوم عن رفع قيمة تعويضات بطاقة الشفاء من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

وجاء هذا على هامش إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الالكترونية، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وكذا مدير المطبعة الرسمية، إضافة إلى إطارات عن وزارة العمل، وذلك على مستوى المركز العائلي لبن عكنون.

ويندرج هذا النشاط تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، ولا سيما الالتزام رقم 42 المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، سيما في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد، التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي، وتماشيا مع مخطط عمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الرامي إلى مواصلة تجسيد مشروع رقمنة جميع خدماته المقدمة عبر كافة مرافقه.

وفي هذا الإطار، تتميز النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء، بتكامل تقني عال، مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة. وحسب مصالح " الكناص"، فإن إطلاق بطاقة الشفاء 2، استدعى تحضيرات كبيرة، على غرار تجهیزات نظام الشخصنة، ونقل بيانات النظام القديم لتسيير البطاقات إلى النظام الجديد.

وتتميز بطاقة الشفاء، في نسختها الثانية، بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات، حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 آخر دواء مسلم، إضافة إلى 12538 صيدلية متعاقدة، و682 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، و36 عيادة للجراحة القلبية، وكذا222 مركزا لتصفية الدم، و 119 عيادة توليد، و 344 متعامل للنقل الصحي، و 3827 طبيباً معالجا متعاقدا.

و تعد هذه الخطوة، حسب الصندوق، حلقة هامة ومحورية، في رقمنة تسيير المنظومة الوطنية، للضمان الاجتماعي، اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات، ومواصلة مسار عصرنة خدمات " الكناص"، والاستغناء الكلي، عن الوثائق الورقية لبلوغ الحكومة الإلكترونية، تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية، بعنوان مواصلة رقمنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.