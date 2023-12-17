صيدال: 123 دواء جديد سيتم طرحه في الأسواق

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري، أن المجمع بصدد تطوير 123 منتوج دوائي جديد سيتم طرحها في الأسواق الوطنية بشكل تدريجي، ابتداء من يناير المقبل. وأوضح قويدري أنه سيتم كل شهر طرح مجموعة من الأدوية الجديدة إلى غاية نهاية 2024، حيث سيصبح للمجمع أزيد من 300 منتوج دوائي في السوق".

وأضاف ، أن مجمع صيدال يقوم عبر مواقعه الإنتاجية الثماني بإنتاج 160 دواء موزعة على 20 قسما علاجيا بقدرة إنتاج سنوية تقدر ب 220 مليون وحدة.

وقال قويدري على هامش وضع حجر الأساس لإنجاز مصنعين جديدين بولاية مستغانم، أن "صيدال تتوجه إلى نموذج اقتصادي جديد يعمل على تصنيع المواد الأولية التي تدخل في إنتاج بعض الأدوية مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد في غضون سنة 2026 بـ 1.1 مليار دولار".

وتاع ذات المتحدث : "سنبدأ في ولاية المدية بوحدة لإنتاج المادة الأولية للمضادات الحيوية التي كان المجمع ينتجها قبل أزيد من 16 سنة وفي ولاية باتنة بإنتاج المادة الأولية للأنسولين أما في آخر سنة 2024 فستنطلق صيدال في إنتاج المادة الأولية للأدوية المضادة للسرطان ولاسيما البدائل الحيوية والأدوية التقليدية لعلاج الأورام".

وبخصوص إنتاج الأدوية البيطرية، ذكر ذات المسؤول أن هذا المشروع يدخل في إطار التوجه الذي اعتمدته البلاد بخصوص الأمن الصحي الوطني لاسيما وأن 80 في المائة من المواد التي سينتجها مصنع مستغانم مستوردة (ما بين 110 و120 مليون دولار سنويا.)