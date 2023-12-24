تكريم أستاذ وطالب من جامعة ورقلة نظير توفقهما

كرم مجمع سوناطراك الأستاذ فتحي عشي من قسم هندسة الطرائق بجامعة قاصدي مرباح بورقلة عقب فوزه بجائزة أحسن مقال علمي في المسابقة التي تنظمها المؤسسة، كما كرم كذلك الطالب ديدة مصطفى الذي يتابع دراسته في مجال الطاقات المتجددة بكلية المحروقات بجائزة مماثلة .

وقال بيان صادر عن جامعة قاصدي مرباح بورقلة، أنه " في إطار جهود تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في ميدان الأمن الطاقوي، حقق الأستاذ فتحي عشي من جامعة قاصدي مرباح ورقلة، قسم هندسة الطرائق، انجازا علميا استثنائيا عقب فوزه بجائزة أحسن مقال علمي في مسابقة نظمتها شركة سوناطراك " .

وأضاف البيان ذاته " تتميز أبحاث الأستاذ عشي بالعمق والتفرد، حيث قدم إسهامًا رائعًا في ميدان هندسة الطرائق "مشيرا إلى أن هذا الإنجاز البارز يثبت تفاني الأستاذ غشي وتفوقه في مجال البحث العلمي، ويبرز قدرته على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الأمن الطاقوي.

وحسب نفس البيان "الأستاذ عشي لا يقتصر تأثيره على المستوى الوطني فقط، بل يتجاوز الحدود ليشكل مصدر إلهام وإثارة للطلبة والباحثين في مجال الهندسة من خلال فهمه العميق وتميزه في تقديم الحلول وهو ما من شأنه تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد في ميدان العلوم التطبيقية " .

كما حضي الطالب ديدة مصطفى الذي يتابع دراسته في قسم الطاقات المتجددة بكلية المحروقات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، بنفس التكريم بعد فوزه بجائزة أحسن مقال علمي في مسابقة نظمتها شركة سوناطراك .

ولفت بيان جامعة ورقلة، إلى أن " هذا الإنجاز يعكس ليس فقط قدرات ومهارات الطالب ديدة مصطفى، بل يسلط الضوء على جهود الجامعة في توجيه وتمكين الشباب الواعد لتحقيق إنجازات علمية رائدة " .

مضيفا في ذات السياق " تحقيق أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة لهذه الجوائز العلمية يعكس ريادتها وتفوقها في مجال البحث العلمي من خلال الإنجازات التي تعزز مكانة الجامعة كمركز متميز لتطوير العلوم والتكنولوجيا "