هذه شروط الاستفادة من إعانة "أفانبوس"

انطلقت، أول أمس، عبر المنصة الإلكترونية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، عملية استقبال طلبات العمال الأجراء والمتقاعدين الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق للمكتتبين في برنامج السكن الريفي، والمقدرة قيمتها بـ 50 مليون سنتيم.

المنصة الرقمية لتسجيل طلبات العمال الأجراء والمتقاعدين للاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد والمفتوحة إلى غاية يوم الأربعاء 31 جانفي المقبل، تخص المكتتبين في صيغة السكن الريفي وتسمح بالتعرف على إجراءات التسجيل والشروط التي تحدد كيفية الاستفادة من الإعانة المالية، مع توضيح الفئات المعنية بها، قبل التسجيل الأولي وإظهار نتائج المعالجة وتحديد مواعيد الاستقبال لدى الملحقات الولائية للصندوق، وتقديم الطعون عند الاقتضاء قصد التكفل الأفضل بطالبي هذه الإعانة المالية، وتقديم خدمات ذات جودة دون عناء التنقل، كون هذه الإعانة المالية تندرج في صيغة السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية التي أقرتها الحكومة لتنمية هذه المناطق وتثبيت السكان المحليين، والمساهمة بالتالي في تشجيع الأسر على إنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي.

وأشارت مصادر "الخبر" أنه للاستفادة من الإعانة المالية من صيغة السكن الريفي؛ وجب أن تتوفر في العامل الأجير أو المتقاعد عدة شروط، أبرزها أن تكون مدة انتساب العامل للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" أكثر من ثلاث سنوات عند تاريخ التسجيل في المنصة، وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كازنوس" منذ ثلاث سنوات على الأقل عند الاقتضاء، على ألا يتجاوز دخل الأسرة إذا كانت الزوجة عاملة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ أي لا يتجاوز هذا المدخول 12 مليون سنتيم، إضافة إلى ضرورة أن يكون مقرر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد تاريخ 1 جانفي 2016.

كما يستلزم للاستفادة من هذه المنحة أن تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن، وألا تكون منتهية تماما بالنسبة لأشغال السقف والجدران الداخلية والخارجية، وكذلك تلبيس الجدران والبلاط وجدران السكن. أضف إلى ذلك؛ أن تكون رخصة السكن الريفي الجاري إنجازه سارية المفعول عند إيداع الملف والتصريح أن البناية ذات طابق واحد فقط.

ويكون التسجيل في المنصة بعد إدراج رقم الضمان الاجتماعي الخاص بطالب الاستفادة من الإعانة، إضافة إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بالحالة المدنية، وتعبئة استمارة الطلب وتأكيد البيانات، كون طلبات الإعانة المتعلقة بأي شكل من أشكال التوسعة، أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، يتم إقصاؤها ورفضها، لأن هذه الإعانة المالية مخصصة لصيغة السكن الريفي والمسقفة بقيمة 50 مليون سنتيم؛ تكون كتكملة لإعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان (الصندوق الوطني للسكن سابقا)، والمساهمات المالية للمستفيدين.

ويكون التسجيل عبر المنصة لمدة شهر كامل إلى غاية نهاية الشهر الجاري، لتنطلق المرحلة الثانية الخاصة بالمراقبة والتحقق ومعالجة المعلومات لطالب الإعانة، ثم إظهار النتائج والموافقة على قوائم المستفيدين التي ستضم 60 ألف مستفيد، كون صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية (أفانبوس) قد خصص لهذا العام غلافا ماليا يصل إلى 30 مليار دينار، وبالتالي إمكانية إعادة فتح المنصة من جديد بعد استكمال المرحلة الأولى ودراسة طلباتها، وعدم بلوغ العدد الإجمالي للمستفيدين .