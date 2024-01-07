تداعيات إصابة 14 شخصا بالعمى في سوق أهراس

أصدرت نيابة محكمة سوق اهراس نهار اليوم بيانا صحفيا، جاء فيه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم فيه الراي العام ، أنه بتاريخ 18 ديسمبر الفارط وبناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بولاية سوق أهراس عن استقبال المستشفى العمومي المختص في أمراض العيون بعنابة لمجموعة من المرضى في حالة خطيرة بسبب إجرائهم لعمليات جراحية على مستوى العين في عيادة خاصة بسوق أهراس أدت إلى مضاعفات خطيرة أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع."

وأضاف البيان "و بعد سماع الضحايا و البالغ عددهم (14) أجرى وكيل الجمهورية معاينة ميدانية بمعية الشرطة التقنية ومدير الصحة ليتم التأكد من عدم وجود أدنى شروط النظافة أو المواصفات التقنية لغرف العمليات الجراحية بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تستغل بدون ترخيص من السلطات المختصة".

كما كشف بيان النيابة العامة أنه وبتاريخ نهار اليوم تم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة الجمهورية و فتح تحقيق قضائي ضد ستة (06) من الطاقم الإداري و الطبي بجنحتي التقصير المرتكب خلال ممارسة المهام و الملحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص والمحدث عجزا مستديما واستغلال و توسيع هيكل مؤسسة صحية دون ترخيص، وهي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 273 ، 413 و 414 من قانون الصحة و المادة 288 من قانون العقوبات.

ليتم إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق و الذي أصدر أمرا بإيداع اثنين (02) منهم الحبس المؤقت و وضع أربعة (04) تحت نظام الرقابة القضائية.