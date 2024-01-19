بونجاح .. رجل المقابلة وهداف "الكان"

واصل مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، تألقه اللافت في كأس الأمم الإفريقية ما يؤكد العودة القوية لابن الباهية.

وإضافة إلى تسجيله ثنائية أنقذ بها "الخضر" من الهزيمة التي كانت ستصعب المأمورية في التأهل للدور القادم، أقلق بونجاح دفاع المنافس وتحرك في كل الاتجاهات طيلة التسعين دقيقة رغم الحرارة العالية.

ونال بونجاح باستحقاق، جائزة رجل المقابلة، التي تقدمها "الكاف" عقب نهاية كل مواجهة، كما التحق بصدارة هدافي "الكان" مناصفة مع مهاجم غينيا الاستوائية إنسوي برصيد ثلاث أهداف لكل منهما.

وكان بونجاح قد سجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في مواجهة أنغولا، وكان قاب قوسين من توقيع أحد أجمل الأهداف في تاريخ المنافسة القارية بمقصية رائعة لولا التسلل.

وسيكون أمل الشعب الجزائري معلقا على بونجاح وزملاءه في المواجهة الثالثة ضد موريتانيا من أجل الفوز وضمان التأهل لثمن النهائي.