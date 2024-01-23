شركات أمريكية كبرى مهتمة بالاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بعثة رجال أعمال أمريكيين، بقيادة رئيسي مجلس الأعمال الجزائري – الأمريكي «USABC»، السادة اسماعيل شيخون و ديفيد ويلهام.

وتم هذا اللقاء بحضور إطارات من الوزارة وكذا ممثلي عن أهم الشركات الأمريكية العاملة بقطاع الطاقة والمناجم على غرار "إكسون موبيل Exxon Mobil " ، "شيفرون Chevron " ، " هيكات إنرجي Hecate Energy "، " أرك إنرجي ARC Energy "، " ناسر NESR "، " رياصول REASOL "، " فيليب جروب للمناجم Philippe Group Mining " وغيرها.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تمت مناقشة حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها. كما جدد الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمناجم.

كما أشار الطرفان إلى إمكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط، والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.

ودعا عرقاب بهذه المناسبة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة الأتربة والمعادن النادرة.

ومن جهة أخرى، أعرب رجال الأعمال الأمريكيين، وعلى رأسهم، ديفيد ويلهام، عن ارتياحهم لجودة العلاقات القائمة والاهتمام الكبير للشركات الأمريكية للاستثمار في ظل وجود مناخ استثماري ملائم بالجزائر، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات بين الجانبين لتعميق التشاورات والمحادثات لتحديد مشاريع ملموسة وتفعيل الفرص المتاحة وتنفيذ شراكات استثمارية متوازنة ومتينة ذات منفعة للجانبين.