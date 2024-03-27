جودي يخضع لعملية جراحية ثانية بفرنسا

أجريت أمس للطفل جودي إياد المتواجد بفرنسا العملية الجراحية الثانية على مستوى اليد اليمنى بعدما شفيت اليد اليسرى وهو الآن حسب رئيس جمعية الشفاء بالمدية في صحة جيدة وحالته مستقرة بعد نجاح العمليتين .

للإشارة فإن الطفل جودي البالغ من العمر ثماني سنوات القاطن بمدينة المغير الذي سبق لـ "الخبر" وأن تابعت رحلة علاجه في وقت سابق يتواجد منذ الثامن من شهر جانفي الفارط بمدينة ليون الفرنسية للعلاج من داء الفيل بعد حملة التضامن التي أشرفت عليها جمعية الشفاء بالمدية التي تمكنت بالتنسيق مع جمعية واحة الدولية التكفل بمصاريف رحلة علاج جودي الذي سافر رفقة والدته إلى فرنسا .