آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

جودي يخضع لعملية جراحية ثانية بفرنسا

27 مارس 2024 ()
+ -

أجريت أمس للطفل جودي إياد المتواجد بفرنسا العملية الجراحية الثانية على مستوى اليد اليمنى بعدما شفيت اليد اليسرى وهو الآن حسب رئيس جمعية الشفاء بالمدية في صحة جيدة وحالته مستقرة بعد نجاح العمليتين .

للإشارة فإن الطفل جودي البالغ من العمر ثماني سنوات القاطن بمدينة المغير الذي سبق لـ "الخبر" وأن تابعت رحلة علاجه في وقت سابق يتواجد منذ الثامن من شهر جانفي الفارط بمدينة ليون الفرنسية للعلاج من داء الفيل بعد حملة التضامن التي أشرفت عليها جمعية الشفاء بالمدية التي تمكنت بالتنسيق مع جمعية واحة الدولية التكفل بمصاريف رحلة علاج جودي الذي سافر رفقة والدته إلى فرنسا . 

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12180 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5556 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5519 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4925 قراءة