الجزائر تحذر..

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الأممي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة "يجب أن يطبق بحذافيره"، محذرا أنه إن لم يكن الأمر كذلك، فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة".

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين، أوضح بن جامع أن "القرار 2728 الذي صادقنا عليه (الإثنين) يجب أن يطبق بحذافيره"، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات وهي ليست ملزمة جزئيا".

في هذا الصدد، أكد أن " السلم و الأمن الدوليين مسألتان خطيرتان للغاية و لا ينبغي تناولها باستخفاف"، وحذر يقول أنه "و إن لم يكن الأمر كذلك، فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة"، مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام حملات التشهير التي يتعرض لها.

وبمبادرة من الجزائر، تبناها باقي الأعضاء المنتخبون، صادق مجلس الأمن الأممي الإثنين بمجموع 14 صوتا، قرارا يطالب "بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة" حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة فإن "آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني"، في هذا الصدد، أشار السفير عمار بن جامع إلى أن "الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع"، و استدل في ذات السياق بـ "الحصيلة المذهلة لأكثر من 32,000 قتيل في غزة خصت أساسا النساء و الأطفال و أكثر من 74.000 جريح و 12.000 معاق".

"من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية"، يقول بن جامع، مضيفا أن "هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة".

وأضاف: "إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه"، وإن "الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها".

وبعد أن دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة "قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة". ووصف، في هذا الشأن، الوكالة الأممية بأنها "العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة" و"لا يمكن الاستغناء عنها"، منددا بـ "حرب المجاعة".

وفي هذا السياق، رأى السفير بن جامع أنه "لا بد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول ماي 2024".

كما دعا بن جامع مجلس الأمن إلى "بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات".

وأعرب عن أسفه لأنه "على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لا تزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات".

وأشار إلى أن "هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائق كبير أمام إقامة دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص" اليوم.

وأكد أنه "في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية".

وبالنسبة للسفير عمار بن جامع، فإن "هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة"، وتهدف إلى "تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبعد أن أدان "تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين" ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة "بسلطات الاحتلال بسبب تواطؤها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904".

وخلص إلى التأكيد على "دعم الجزائر الدائم والتزامها" بـ "التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".