Plateforme numérique permettant de communiquer avec les détenus

Le ministère de la justice a lancé ce mercredi un nouveau service permettant de communiquer avec les personnes détenues.

Il s’agit d’une plateforme nouvellement créée sur le site du ministère et intitulée : « Permis de communiquer avec une personne détenue », qui offre la possibilité de déposer une demande de communication avec le détenu.

« Dans le cadre de l’élargissement des services électroniques du secteur de la justice en vue d’améliorer la qualité du service public, le ministère de la Justice annonce le lancement officiel d’une nouvelle plateforme qui permet le dépôt et le retrait électroniques, via Internet, des permis de communiquer avec les détenus », lit-on dans le communiqué du ministère de la justice.

« Pour bénéficier de cette prestation, le demandeur du permis de communiquer (personnes habilitées à communiquer avec le détenu) doit accéder à cette plateforme numérique via le site web officiel du ministère de la Justice à travers le lien : https://ziyarati.mjustice.dz afin de créer un compte électronique dédié et ce, par l’introduction des données relatives à son identité, sa qualité et son numéro de téléphone portable pour recevoir un SMS portant “un code secret ” à utiliser afin de confirmer l’opération d’inscription et donc obtenir le compte qui lui dédié pour accéder à la plateforme précitée afin d’introduire les données relatives aux visiteurs, en précisant le lien de parenté avec le détenu. Des copies des documents indiquant la qualité de la personne ou son lien de parenté avec le détenu doivent être téléchargées, à savoir une copie de la carte professionnelle et la lettre de constitution pour les avocats / la carte nationale d’identité et la page du livret de famille prouvant le lien de parenté pour la famille du détenu », précise le communiqué.

«Le demandeur doit également enregistrer les données du détenu et de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, puis choisir l’autorité habilitée à traiter la demande.

Cette plateforme permet de suivre le cours de la demande et informe le concerné par un SMS.

Si la demande est acceptée, une copie électronique du permis est envoyée, via cette plateforme, au demandeur ainsi qu’à l’établissement pénitentiaire », conclut le communiqué.