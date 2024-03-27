انهيار جدار منزل ببسكرة: وفاة أحد المصابين

توفي أحد الشخصين اللذين أصيبا بجروح خطيرة إثر حادث انهيار جدار منزل ببسكرة في أعقاب الرياح القوية التي ضربت مناطق الولاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ليرتفع عدد الضحايا من الوفيات إلى اثنين علاوة على شخص جريح، حسبما علم بعد ظهر اليوم الأربعاء من المدير الولائي للصحة، عبد القادر عويني.

وأوضح ذات المسؤول أن الشاب المصاب البالغ من العمر 24 سنة قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر بعاصمة الولاية متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس وعدة أنحاء من جسمه نتيجة انهيار جدار المنزل المتواجد بشارع مسعودي مصطفى بحي رأس القرية بعاصمة الولاية.

وقد كان هذا الشاب متواجدا بموقع الحادث بمعية شخصين آخرين عند انهيار جدار هذا المنزل حيث توفي أحدهما بعين المكان فيما لا يزال الشخص الآخر الذي تعرض بدوره لجروح بليغة متواجدا بمصلحة الإنعاش بذات المؤسسة الاستشفائية، حسبما تم إيضاحه.

للتذكير، انهار ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء جدار من الطابق الثاني لمنزل بشارع مسعودي مصطفى بحي رأس القرية ببلدية بسكرة أثناء مرور الضحايا الثلاث من ذات الموقع و قد تم نقلهم على متن سيارات تابعة لسلك الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر، حسبما علم من المديرية المحلية لذات السلك النظامي.