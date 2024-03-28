استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية

أعلنت أنيل شيلين، المسؤولة بالخارجية الأمريكية، استقالتها أمس الأربعاء احتجاجا على دعم واشنطن للاحتلال الصهيوني في حربه على قطاع غزة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وتعتبر استقالة أنيل شيلين التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بالشرق الأوسط منذ نحو عام، الثانية لمسؤولين في الخارجية الأمريكية احتجاجا على سياسة واشنطن الداعمة للاحتلال الصهيوني في حربه على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية. و

قالت شيلين (صاحبة 38 عاما) إنها "كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيل، ولعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".