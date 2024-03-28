موعد عيد الفطر باعتماد رؤية الهلال

قال مركز الفلك الدولي، أن أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع الدول سيكون الأربعاء الموافق للعاشر من أفريل المقبل، باعتماد رؤية الهلال، فيما لم يستبعد المركز أن تعلن كل من الهند وبنغلادش يوم الخميس 11 أفريل أول أيام عيد الفطر فيها.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر يوم الإثنين 8 أفريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها الأردن وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان وليبيا والمغرب، موضحا أن هذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أفريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان.

وبيّن أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 أفريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبهذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر المبارك فيها".

وأضاف عودة أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أفريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر المبارك فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أفريل عيد الفطر فيها، وفق عودة.