La date de l'Aïd El-fitr selon le Centre international d'astronomie

Le Centre international d'astronomie a annoncé que le premier jour de l'Aïd al-Fitr dans tous les pays sera mercredi, le 10 avril prochain, en se basant sur l'observation du croissant lunaire. Le centre n'exclut pas que l'Inde et le Bangladesh déclarent jeudi 11 avril comme le premier jour de l'Aïd el-fitr dans ces pays.

Le directeur du Centre international d'astronomie, Mohammed Choukât Ouda, a expliqué que certains pays ont commencé le mois de Ramadan le lundi 11 mars 2024, et ces pays observeront le croissant lunaire pour l'Aïd el-fitr le lundi 8 avril. D'autres pays ont commencé le mois de Ramadan le mardi 12 mars, notamment la Jordanie, l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, l'Iran, Oman, la Libye, et le Maroc.

Ces pays observeront le croissant de l'Aïd le mardi 9 avril, correspondant au 29e jour du Ramadan.

Il a précisé que pour les pays qui observeront le croissant le lundi 8 avril, il sera impossible de le voir ce jour-là en raison de la lune se couchant avant le lever du soleil et de la conjonction se produisant après le coucher du soleil.

Ainsi, ces pays compléteront le mois de Ramadan sur trente jours, faisant de mercredi 10 avril le jour de l'Aïd el-fitr pour eux.

Ouda a ajouté que pour les pays qui observeront le croissant le mardi 9 avril, il sera possible de le voir avec un télescope depuis l'est du monde et l'Afrique du Sud, et difficilement à l'œil nu depuis l'Asie centrale et le centre de l'Afrique. La visibilité du croissant sera relativement facile à l'œil nu depuis l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique, la plupart de l'Europe, et les deux Amériques.

Par conséquent, on s'attend à ce que la plupart de ces pays annoncent l'observation du croissant ce jour-là, faisant de mercredi 10 avril également le jour de l'Aïd el-fitr pour eux. Il n'est pas exclu que l'Inde et le Bangladesh annoncent l'absence de visibilité du croissant le mardi, ce qui ferait de jeudi 11 avril le jour de l'Aïd el-fitr dans ces pays également, selon Ouda.