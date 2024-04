FIFA Series : Petković a rendu une belle copie

L’ édition de la "FIFA-Series" en Algérie en 2024 a été bénéfique pour l'équipe nationale algérienne à plusieurs égards.

En effet, le nouvel entraîneur national, Vladimir Petković, aeu une vision globale des joueurs internationaux et a identifié les points forts à exploiter ainsi que les faiblesses et les lacunes à corriger avant les échéances officielles à partir du mois de juin prochain.

En inscrivant six buts lors des deux matchs du tournoi contre des adversaires respectables (victoire contre la Bolivie 3-2 et match nul contre l'Afrique du Sud 3-3), il est clair que les options offensives sont multiples et de qualité pour l'entraîneur national, même en l'absence du capitaine Riyad Mahrez, du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe Islam Slimani et de la star Youssef Belaïli.

Le pari sur Yacine Brahimi dans l'équipe après plus de deux ans d'absence a été plus que réussi, le nouveau capitaine de l'équipe s'est montré fort techniquement et physiquement, se démarquant dans la création et la réalisation des buts lors des deux matchs. Yassine Benzia a également été efficace pour répondre aux critiques concernant son rendement, surtout après avoir dû participer au tournoi en Azerbaïdjan en raison du manque d'intérêt des clubs européens et même locaux.

Le produit de l'Olympique Lyonnais a été la star du tournoi avec 3 buts, dont un magnifique but contre l'Afrique du Sud, et il sera une pièce maîtresse dans les plans de Petković pour les prochains matches, tout comme le moins connu Sofiane Bakkar venu du championnat d'Amérique du Nord, un joueur avec des compétences techniques distinctes et de la vitesse mais qui doit améliorer sa touche finale pour concrétiser ses premiers buts contrairement à Hakim Mastour qui n'a pas joué dans les deux matchs et pourrait ne pas être retenu pour les prochains rendez-vous.

De plus, Ahmed Kendouci et Ryan Aït-Nouri ont ajouté de la profondeur au jeu offensif avec leur capacité à changer de position et à fournir des passes aux attaquants, voire à marquer eux-mêmes.

Le retour de Saïd Benrahma de blessure offre également d'autres solutions pour renforcer l'attaque et dominer davantage les adversaires dans les prochains matchs.

Cependant, le tournoi "FIFA-Series" Algérie 2024 a également révélé de graves lacunes dans le système défensif qui a encaissé 5 buts en deux matchs, en commençant par la défense des buts qui n'a pas donné la sécurité et la confiance qu'assurait M'bolhi il y a peu de temps.

Mandi, dont la performance a décliné lors de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas été performant contre la Bolivie, tandis que Zeghba, bien qu'il ait effectué un arrêt remarquable contre l'Afrique du Sud, n'a pas été décisif dans ce match, selon Petković, qui a parlé de diversifier ses options dans les buts à l'avenir, ce qui ouvre la voie au retour d'Oukidja, qui a annoncé qu'il reviendrait sur sa décision de prendre sa retraite, réalisant de grandes performances avec son club, Metz, en France, malgré son âge avancé.

Il est également évident qu'Issa Mandi n'est plus le défenseur solide qu'il était, se mettant en évidence par ses erreurs et sa faiblesse dans le marquage.

La titularisation de Madani et sa participation contre l'Afrique du Sud soulèvent plus de questions qu'autre chose. Bien qu'il soit performant dans les duels aériens et ait une certaine qualité de passe, il n'était pas vigilant dans la surveillance, était très faible dans les duels individuels et était lent dans ses mouvements, contribuant directement à deux buts lors du match.

Aït-Nouri et Guitoun n'ont pas non plus été exceptionnels dans la couverture, tandis que le joueur de Wolverhampton semblait meilleur lorsqu'il montait au milieu de terrain, où il était plus efficace, du moins beaucoup mieux que Bentaleb et même Houssem Aouar, qui n'a pas trouvé sa place en équipe nationale et avant cela dans son club, l'AS Roma.

Quoi qu'il en soit, les points positifs de l'équipe lors de ce tournoi l'emportent sur les points négatifs, montrant une volonté et une détermination à tourner la page du passé.

L'esprit combatif était présent, et la capacité de l'équipe à revenir dans le match à chaque fois était notable.

Petković a semblé performant dans la lecture des matchs et ses changements étaient très réussis, et maintenant il a trois mois avant le début de la compétition officielle pour régler le rythme et corriger les lacunes.