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مجتمع

خدمة جديدة لإيتوزا

28 مارس 2024 ()
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أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للمسافرين لمدينة الجزائر وضواحيها ''إيتزوا"، يوم الخميس في بيان لها، عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لتمكين زبائنها من تجديد بطاقات اشتراكهم

و جاء في البيان أنه "في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الالكترونية المقدمة لمستخدمي حافلات ايتوزا, وقصد تسهيل التعاملات التجارية، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها عن انطلاق خدمة الدفع الالكتروني اي-خدماتي e-Khadamati".

وعليه، يمكن لمستخدمي حافلات ايتوزا "كمرحلة أولى" تجديد بطاقات اشتراكهم, من خلال هذه الخدمة المتوفرة على الموقع الرسمي للشركة، يضيف ذات المصدر.

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