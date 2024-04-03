إجلاء الجزائريين العالقين بغزة .. عطاف يطمئن

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المتواجدين بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخصص اللقاء - حسب البيان – لـ"استعراض المساعي والجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية، بهدف التمكن من تجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترض مسار إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير عطاف، أن "الدولة الجزائرية لن تدخر جهدا في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا مثلما أثبتت ذلك على الدوام، عبر عمليات الإجلاء إلى أرض الوطن التي تكفلت بها بلادنا في السنوات الأخيرة"، يضيف ذات البيان.